Alexandra Klein: „Manche nennen mich Babyflüsterin“

Bauernkrieg-Spektakel in Stuttgart Einblicke in eine Welt voller Ungerechtigkeit

Im Hof des Alten Schlosses findet Ende April zwei Mal ein jahrmarktähnliches Spektakel in Erinnerung an den Bauernkrieg vor 500 Jahren statt. In der „Uffrur!“ betitelten Inszenierung des Landesmuseums Württemberg prallen Arm und Reich aufeinander.