"Jessie"-Star Skai Jackson (22) ist Mutter geworden. Die frühere Disney-Schauspielerin hat mit ihrem Freund, dessen Namen sie nicht öffentlich bekannt gegeben hat, ihr erstes Baby bekommen.

Foto zeigt die Babyhände

Jackson gab die freudigen Neuigkeiten am Sonntag, 26. Januar, mit einem Instagram-Posting bekannt. Zu einem Foto, auf dem sie die Hände ihres neugeborenen Babys hält, verriet die Schauspielerin offenbar auch den Namen ihres Kindes, denn sie schrieb in ihrer Bildunterschrift: "Kasai". Dazu stellte sie ein Bärchen- und Herzen-Emoji. Weitere Einzelheiten, darunter das Geschlecht oder das Geburtsdatum des Babys, verriet sie allerdings nicht.

"Mein Herz ist so erfüllt"

Im November wurde bekannt, dass die Schauspielerin ihr erstes Kind erwartet. "Ich freue mich riesig, dieses neue Kapitel in meinem Leben zu beginnen - Mutter zu werden und mich in neue Schauspielprojekte zu stürzen. Mein Herz ist so erfüllt!", sagte Jackson damals zum US-Magazin "People".

Skai Jackson ist vor allem durch ihre Darstellung der Rolle Zuri Ross in der Jugendserie "Jessie" bekannt, die sie von 2011 bis 2015 spielte. Im Spin-off "Camp Kikiwaka" führte sie diese Rolle von 2015 bis 2018 fort. Ihre Karriere startete sie als Kindermodel. 2019 veröffentlichte sie ihr Buch "Reach for the Skai", 2020 trat sie bei "Dancing With the Stars" auf.