Babyfläschchen statt Sektflasche: Backstreet Boys: So haben sich ihre Tour-Rituale im Alter geändert

1 Die Backstreet Boys auf dem roten Teppich. Foto: Lumeimages/SIPA/Action Press

Keine Clubs mehr, dafür ein Raum für ihre Familien: Mittlerweile sieht eine Tour der Backstreet Boys deutlich anders aus als in den Neunzigern. Was sich verändert hat und was gleich geblieben ist, verrieten die Männer nun.











Die Backstreet Boys werden auch nicht jünger - was sich auch in den Tour-Ritualen der Männer zeigt. In einem "People"-Interview gaben Nick Carter (45), AJ McLean (47), Kevin Richardson (53), Brian Littrell (50) und Howie Dorough (51) zu, dass sich einige Dinge auf Tour mit der Zeit verändert hätten.