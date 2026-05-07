Babyboomer im Ruhestand: Millionen Senioren droht Wohnarmut

In den nächsten zehn Jahren gehen die Babyboomer in den Ruhestand. Millionen werden laut einer Berechnung des Pestel-Instituts nur Minirenten bekommen und mit teuren Mieten zu kämpfen haben.
München/Frankfurt - Gut fünf Millionen Babyboomer werden laut Berechnungen des Pestel-Instituts nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben nur Mini-Renten von weniger als 800 Euro im Monat beziehen. Das wären demnach etwa 40 Prozent der etwa 12,9 Millionen Menschen, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen werden. Auftraggeber war die Gewerkschaft IG Bau. Deren Vorsitzender Robert Feiger warnte vor steigenden Sozialausgaben: "Mit so einer Niedrigrente werden viele Betroffene dauerhaft auf Hilfe vom Staat angewiesen sein." Spätestens die Miete werde einen Großteil der Babyboomer dann in die Wohnarmut drängen.