Babybauchfotos auf Instagram: Vanessa Hudgens erwartet das zweite Kind mit ihrem Ehemann

1 Cole Tucker und Vanessa Hudgens sind im Juli 2024 zum ersten Mal Eltern geworden. Foto: IMAGO/imageSPACE

Gut ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes ist Vanessa Hudgens erneut schwanger. Die Schauspielerin verkündete die Nachricht gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker mit Fotos auf Instagram.











Vanessa Hudgens (36) ist zum zweiten Mal schwanger. Das gab die Schauspielerin am Samstag über Instagram bekannt: Zusammen mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) posierte sie für Fotos, auf denen ihr Babybauch in Szene gesetzt wird. Auf den Aufnahmen stehen der "High School Musical"-Star und der ehemalige Baseballspieler in weißen Outfits in der Natur und strahlen über das ganze Gesicht, während sie unter anderem auf den freiliegenden Babybauch zeigen.