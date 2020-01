1 Lena Gercke wird 2020 zum ersten Mal Mutter Foto: imago images / Future Image

Baby-Überraschung bei Lena Gercke: Die 31-Jährige und ihr Freund Dustin Schöne erwarten Nachwuchs. Auf Instagram präsentiert sie ihren Babybauch.

Überraschung auf Instagram: Model Lena Gercke (31) ist schwanger. Die 31-Jährige hat am Sonntag (12. Januar) ihren Followern auf Instagram strahlend ihren Babybauch präsentiert. "1+1=3", schreibt sie mit drei roten Emoji-Herzen zu einem Foto, das sie vor schneebedeckter Kulisse in einem schwarzen Winter-Ensemble zeigt. Der Babybauch ist deutlich zu erkennen. Ein weiteres Bild zeigt sie in inniger Umarmung mit dem werdenden Papa.

Holen Sie sich hier "Das große Buch zur Schwangerschaft: Umfassender Rat für jede Woche"

Seit 2019 offiziell ein Paar

Auf dem Foto hat sie ihren Freund Dustin Schöne markiert. Der postete auf seinem Instagram-Account das identische Foto und schrieb dazu: "You and me = 3", dahinter setzte er ein rotes Emoji-Herz. Zudem veröffentlichte er zwei Pärchen-Bilder.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin machte im April 2019 ihre Liebe zu Dustin Schöne "Instagram-offiziell". Damals postete sie ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit dem Werbefilm-Regisseur zeigte.