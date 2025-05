Baby-Überraschung: Stephanie Stumph erwartet ihr zweites Kind

Drei Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes freut sich Schauspielerin Stephanie Stumph (40) auf den nächsten Nachwuchs. Und wie sie gegenüber "Gala" verraten hat, dauert es nicht mehr lange, bis das zweite Kind auf der Welt ist. Denn "Der Alte"-Star ist demnach bereits im siebten Monat.

"Natürlich freuen wir uns"

Gemeinsam mit ihrem Partner, einem Münchner Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, hat Stephanie Stumph bereits einen Sohn, der im Juni 2022 zur Welt kam. Nun folgt also Kind Nummer zwei, wovor die Schauspielerin durchaus Respekt hat. Im Interview mit "Gala" sagt sie: "Natürlich freuen wir uns. Doch wir wissen auch, was das an anstrengender Zeit mit sich bringt. Auch emotional. Ein Kind ist schon eine Herausforderung, ein zweites ist dann noch mal eine Schippe drauf." Sie lebe mit der Illusion, "dass ein zweites Kind das andere Kind auch gut beschäftigt und die dann miteinander spielen".

Nach zwei Monaten Mutterschutz will sie wieder drehen

In eine lange Babypause will sich die Tochter von Wolfgang Stumph (79) aber nicht verabschieden. "Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen." Sie liebe ihren Job und sei "nicht die geborene Mama", die nur auf dem Spielplatz abhängen wolle. Ohne berufliche Aufgaben würde sie "unglücklich werden", bekennt Stumph, die schon in jungen Jahren neben ihrem Vater vor der Kamera stand.

Mit dem zweiten Kind scheint die Familienplanung dann auch abgeschlossen zu sein, wie sie gegenüber "Gala" sagt. Mit 35 Jahren ließ Stumph Eizellen einfrieren. "Und die frieren da jetzt so vor sich hin. Da ich nicht vorhabe, noch ein drittes Kind zu bekommen, werde ich mich von ihnen wohl irgendwann verabschieden, weil ich nicht darauf zurückkommen musste".