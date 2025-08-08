Baby Shark: Helene Fischer singt mit Otto Waalkes

Helene Fischer hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. Zusammen mit der deutschen Comedy-Legende Otto Waalkes singt die Schlagerkönigin das Kinderlied "Baby Shark".

Helene Fischer (41) und Otto Waalkes (77) haben einen gemeinsamen Song mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Die Schlagerkönigin und die deutsche Comedy-Ikone singen zusammen eine Interpretation des Kinderliedes "Baby Shark". Während Fischer die "Mama" in dem bunten Clip spielt, taucht Otto in mehreren Rollen auf - unter anderem als Baby und Oma.

"Baby Shark" ist gleichzeitig die erste Single-Auskopplung aus einem neuen Helene-Album. Am 12. September soll "Tanzen & Feiern", die zweite Platte aus Fischers Album-Reihe "Die schönsten Kinderlieder" erscheinen. 25 Songs werden darauf laut Universal Music enthalten sein. Angepriesen wird das Album als "der perfekte Soundtrack für fröhliche Anlässe sowie ausgelassene Partys".

"Sie ist die Schöne und ich bin das Andere"

"Der Haifisch hat nicht nur Zähne, sondern auch massive Imageprobleme, spätestens seit Steven Spielbergs 'Weißem Hai' gilt er als lebensgefährlich", wird Waalkes von Universal zitiert. "Auch Haie haben klein angefangen", beweise der Song. Über die Zusammenarbeit scherzt Waalkes, dass bei den beiden "die Rollenverteilung ganz klar" sei: "Sie ist die Schöne und ich bin das Andere - und auch in diesem Fall konnte ich ja schlecht die Mutterrolle übernehmen, dafür durfte ich alle anderen Rollen spielen."

In einer aktuellen Story auf ihrem Instagram-Account grüßt Fischer ihre Followerinnen und Follower vom Dreh des Musikvideos. Sie freut sich darin über das "zweite tolle Album. Unsere Reise geht nämlich weiter. Ich durfte so viele schöne Kinderlieder singen und diesmal macht sogar Otto mit."

"Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)" kann bereits vorbestellt werden. In unterschiedlichen Formaten wird das Album ab 12. September erhältlich sein.