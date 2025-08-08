Baby Shark: Helene Fischer singt mit Otto Waalkes

Helene Fischer hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. Zusammen mit der deutschen Comedy-Legende Otto Waalkes singt die Schlagerkönigin das Kinderlied "Baby Shark".
Helene Fischer (41) und Otto Waalkes (77) haben einen gemeinsamen Song mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Die Schlagerkönigin und die deutsche Comedy-Ikone singen zusammen eine Interpretation des Kinderliedes "Baby Shark". Während Fischer die "Mama" in dem bunten Clip spielt, taucht Otto in mehreren Rollen auf - unter anderem als Baby und Oma.