Baby Nummer zwei ist da: Ellie Goulding ist wieder Mama geworden

Freudige Neuigkeiten: Ellie Goulding ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Sängerin brachte am 6. März ein gesundes Mädchen zur Welt - es ist ihr erstes Kind mit Freund Beau Minniear. Sohn Arthur wird nun zum großen Bruder.

Vor wenigen Wochen hatte sie noch ihren Babybauch auf dem roten Teppich in Szene gesetzt. Nun war es so weit: Ellie Goulding (39) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Am Dienstag verkündete die britische Sängerin auf Instagram die freudige Nachricht, dass sie am vergangenen Freitag, dem 6. März, ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat. "Wir sind total vernarrt in sie", schrieb die Grammy-Nominierte zu einem ersten Foto ihres Neugeborenen. Das Mädchen kam im Lindo Wing im Londoner St Mary's Hospital zur Welt - demselben Kreißsaal, in dem auch royale Babys das Licht der Welt erblicken.

Passenderweise fiel die Geburt fast auf den Internationalen Frauentag. Ein Zufall, der Goulding sichtlich berührte: "Es war passend, dass ich den Internationalen Frauentag mit ihr und dem unglaublichen Frauenteam im St. Mary's verbracht habe, das mir und meinem Baby außergewöhnliche Fürsorge und Freundlichkeit entgegengebracht hat." Die Hebammen, die sie sehr bewundere, hätten bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In einer zweiten Instagram-Story zeigte sie außerdem eine Schokoladentorte mit der Aufschrift "Willkommen, kleine Schwester!"

Erstes Kind mit Freund Beau Minniear

Für Goulding ist es das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Beau Minniear (28). Der Schauspieler, der unter anderem in dem Actionfilm "The Beekeeper" an der Seite von Jason Statham (58) zu sehen war, und die Sängerin wurden im Juli 2025 durch gemeinsame Freunde bekannt gemacht. Seitdem machten die beiden keinen Hehl aus ihrer Liebe: Minniear widmete Goulding romantische Beiträge auf Instagram, gemeinsame Auftritte bei Events folgten. Im Dezember 2025 dann die Überraschung bei den Fashion Awards: Goulding betrat den roten Teppich mit einem bauchfreien Look und präsentierte unübersehbar ihren Babybauch. Humorvoll kommentierte sie die entstandenen Bilder auf Instagram mit dem Spruch: "KI ist heutzutage verrückt."

Sohn Arthur wird großer Bruder

Für ihren Sohn Arthur (4) beginnt mit der Geburt seiner kleinen Schwester ein neues Kapitel. Dass er sich darauf freut, betonte Goulding ausdrücklich via Instagram: "Dieser Zuwachs in meiner Familie erfüllt mich mit so viel Freude, vor allem, weil Arthur so glücklich ist, der große Bruder dieses kleinen Engels zu sein." Arthur stammt aus Gouldings Ehe mit Kunsthändler Caspar Jopling (34). Das Paar hatte im August 2019 geheiratet und wurde rund zwei Jahre später Eltern. Im Februar 2024 gab Goulding via Instagram bekannt, dass die Ehe gescheitert sei - wobei sie betonte, die Trennung habe bereits einige Zeit zuvor stattgefunden. Die Scheidung wurde im Januar 2025 offiziell besiegelt. Jopling ist mittlerweile mit Schauspielerin Olivia Wilde (42) liiert.