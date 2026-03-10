Baby Nummer zwei ist da: Ellie Goulding ist wieder Mama geworden

Freudige Neuigkeiten: Ellie Goulding ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Sängerin brachte am 6. März ein gesundes Mädchen zur Welt - es ist ihr erstes Kind mit Freund Beau Minniear. Sohn Arthur wird nun zum großen Bruder.
Vor wenigen Wochen hatte sie noch ihren Babybauch auf dem roten Teppich in Szene gesetzt. Nun war es so weit: Ellie Goulding (39) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Am Dienstag verkündete die britische Sängerin auf Instagram die freudige Nachricht, dass sie am vergangenen Freitag, dem 6. März, ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat. "Wir sind total vernarrt in sie", schrieb die Grammy-Nominierte zu einem ersten Foto ihres Neugeborenen. Das Mädchen kam im Lindo Wing im Londoner St Mary's Hospital zur Welt - demselben Kreißsaal, in dem auch royale Babys das Licht der Welt erblicken.