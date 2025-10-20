Anna Kournikova gewährt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Die erneut schwangere ehemalige Tennisspielerin zeigt ein Foto von sich und ihren drei Kindern - verkleidet für einen Halloween-Ausflug.

Anna Kournikova (44) lässt die Fans an ihrem Familienleben teilhaben: Die ehemalige Tennisspielerin, die ihr Privatleben für gewöhnlich weitgehend abschirmt, veröffentlichte ein Foto auf Instagram, das sie zusammen mit ihren drei Kindern zeigt. Nur ihr Partner und Vater ihrer Kinder, Enrique Iglesias (50), fehlt darauf.

Die 44-Jährige präsentiert sich in einem übergroßen gelben Entenkostüm mit schwarzer Hose. Ihre beiden Töchter Lucy (7) und Mary (5) tragen orangefarbene Kürbiskostüme mit Kürbis-Hüten und passenden Crocs, während Sohn Nicholas (7) in einem gelb-weißen Ombré-T-Shirt und schwarzen Shorts ein sportliches Outfit wählte. Der Instagram-Post wurde lediglich mit einer Reihe von Emojis versehen - darunter zwei Kürbisse, ein Fußball und eine Ente.

Eine Liebe, die am Videoset begann

Die Geschichte von Kournikova und ihrem langjährigen Partner Iglesias begann 2001 am Set des Musikvideos zu seinem Song "Escape". Dort teilten sie einige leidenschaftliche Kussszenen - und kurz darauf wurden die beiden ein offizielles Paar. Was als professionelle Zusammenarbeit begann, entwickelte sich zu einer der beständigsten Beziehungen im Showbusiness.

In einem Interview mit dem US-Magazin "People" im Jahr 2023 reflektierte Iglesias über seine langjährige Liebesgeschichte: "Das Video hat mein Leben verändert - auf eine Art und Weise, an die ich nicht einmal gedacht hatte."

Papa ist der Lieblingssänger

Die drei Kinder sind offenbar große Fans ihres Vaters. Iglesias verriet dem Magazin eine niedliche Anekdote: "Wenn ich sie von der Schule abhole und sie einen schlechten Tag haben oder eines weint oder sie sich streiten, frage ich: 'Leute, was ist euer Lieblingslied?' Und dann fängt eines an, 'I Like It' zu singen, und dann singen alle mit, und es ist so süß."

Im Juni 2024 gratulierte Kournikova ihrem Partner mit einem liebevollen Instagram-Post zum Vatertag. Sie teilte eine Serie von Bildern, die Iglesias mit ihren gemeinsamen Kindern zeigen. "Alles Gute zum Vatertag an meinen Mann @enriqueiglesias und an alle Väter", schrieb sie dazu.

Die Familie wächst weiter

Doch damit nicht genug, die Familie wächst weiter. Anna Kournikova und Enrique Iglesias erwarten ihr viertes Kind. Was das spanische Magazin "Hola!" im August unter Berufung auf "zuverlässige Quellen" meldete, bestätigte der Musiker Anfang September indirekt persönlich.

Nach seiner Rückkehr von einem Auftritt beim "Feria Nacional Potosina" in San Luis Potosi, Mexiko, reagierte der Sänger am Flughafen Miami auf Reporterfragen nach dem Familienzuwachs laut "Hola!" immerhin mit den Worten: "Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt." Auf die Frage nach dem Geschlecht des vierten Kindes lächelte Iglesias demnach nur vielsagend.