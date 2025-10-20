Anna Kournikova gewährt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Die erneut schwangere ehemalige Tennisspielerin zeigt ein Foto von sich und ihren drei Kindern - verkleidet für einen Halloween-Ausflug.
Anna Kournikova (44) lässt die Fans an ihrem Familienleben teilhaben: Die ehemalige Tennisspielerin, die ihr Privatleben für gewöhnlich weitgehend abschirmt, veröffentlichte ein Foto auf Instagram, das sie zusammen mit ihren drei Kindern zeigt. Nur ihr Partner und Vater ihrer Kinder, Enrique Iglesias (50), fehlt darauf.