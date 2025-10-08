Baby Nummer vier ist da: Svenja Holtmann ist wieder Mutter geworden

"Wir könnten nicht glücklicher sein": Mit diesen Worten hat Svenja Holtmann auf Instagram verkündet, dass sie wieder Mutter geworden ist.
Svenja Holtmann (38) hat vor wenigen Tagen ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram verriet sie ihren über 50.000 Followern nun: "Unser Herbstbaby ist da... und wir könnten nicht glücklicher sein." Zu Schnappschüssen des Neugeborenen mit ockerfarbenem Jäckchen, brauner Hose und umringt von den Geschwistern fügte sie weitere Details hinzu: "4. Oktober 2025, 22:08, 3.990 g, 53 cm". Zudem gab sie mit den Hashtags "#littlebrother" und "#babyboy" bekannt, dass sie erneut einen Jungen bekommen hat.