Baby Nummer vier ist da: Svenja Holtmann ist wieder Mutter geworden

"Wir könnten nicht glücklicher sein": Mit diesen Worten hat Svenja Holtmann auf Instagram verkündet, dass sie wieder Mutter geworden ist.

Svenja Holtmann (38) hat vor wenigen Tagen ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram verriet sie ihren über 50.000 Followern nun: "Unser Herbstbaby ist da... und wir könnten nicht glücklicher sein." Zu Schnappschüssen des Neugeborenen mit ockerfarbenem Jäckchen, brauner Hose und umringt von den Geschwistern fügte sie weitere Details hinzu: "4. Oktober 2025, 22:08, 3.990 g, 53 cm". Zudem gab sie mit den Hashtags "#littlebrother" und "#babyboy" bekannt, dass sie erneut einen Jungen bekommen hat.

Den Namen des Nachwuchses hat Svenja Holtmann noch nicht verkündet. Zahlreiche Freunde und Fans gratulierten der frischgebackenen Vierfach-Mutter bereits in den Kommentaren.

Vierter Junge für Svenja Holtmann

Das Model hat bereits drei ältere Söhne. Dass sie erneut schwanger ist, hatte die Ex-Freundin von Til Schweiger (61) im April verkündet. Sie teilte ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem ihr Babybauch zu sehen war. "Wenn du denkst, dein Leben ist schon wild genug, macht sich Baby Nummer vier auf den Weg", hieß es dazu.

2011 wurde Svenja Holtmann an der Seite von Til Schweiger einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Schauspieler und das Model waren fast drei Jahre zusammen. "Wir haben diese Entscheidung gemeinsam und voller Respekt füreinander getroffen. Svenja ist nach wie vor ein ganz besonderer Mensch für mich und ich bin dankbar für die schöne Zeit, die wir hatten", sagte Schweiger damals nach der Trennung.

2019 wurde sie zum ersten Mal Mutter

Seit 2015 ist Holtmann mit Sönke Rosenkranz verheiratet, mit dem sie nun vier gemeinsame Kinder hat. Der älteste Sohn, Carlo, wurde im September 2019 geboren, es folgten Mika Jordi im August 2021 und Louie Jim im August 2023. Nun dürfen sich ihre Fans darauf freuen, dass ihnen Holtmann künftig Einblick in ihr Leben als vierfache Mutter geben wird.