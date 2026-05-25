Baby-News bei Instagram: Ireland Baldwin erwartet ihr zweites Kind

Nachwuchs im Hause Baldwin: Schauspielerin Ireland Baldwin hat via Instagram ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. Die Tochter von Alec Baldwin ist bereits Mutter einer Tochter.

Ireland Baldwin (30), Tochter von Hollywoodstar Alec Baldwin (68) und Schauspielerin Kim Basinger (72), wird zum zweiten Mal Mutter. Die 30-Jährige und ihr Freund, der Musikproduzent RAC (bürgerlich André Allen Anjos, 41), verkündeten die Neuigkeit gemeinsam auf Instagram - mit einem kurzen Video und einem roten Herz-Emoji als einziger Bildunterschrift.

Der Clip versammelt eine Reihe kleiner Alltagsszenen, die für sich sprechen: Ein neuer Bademantel wandert in den Schrank, ein Babybody landet neben einem Kinderpyjama, ein Fläschchen gesellt sich zu einem Schnabelbecher - und eine Weinflasche wird beiseitegestellt. Am Ende hält Ireland eine Ultraschallaufnahme in die Kamera. Die Botschaft, die das Paar damit sendet: Die Familie wächst.

Tochter Holland ist bald große Schwester

Die Geburt von Tochter Holland hatte das Paar im Mai 2023 öffentlich gemacht. Seitdem gibt Ireland Baldwin auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter - und der ist alles andere als gewöhnlich: Laut ihrem Profil lebt sie mit sechs geretteten Hunden zusammen.

Anfang Mai teilte sie ein Video, in dem Holland mit zwei ihrer ältesten Hunde spazieren geht - Husky Kota und German Shepherd London, beide bereits seit Irelands Teenagerjahren ihre Begleiter. Dazu schrieb sie: "Ich hätte nie gedacht, dass meine zwei Seelenhunde - Kota, mein Husky, und London, mein GS - je ein Kind von mir kennenlernen würden. Ich habe Kota und London, seit ich 18 und 20 Jahre alt bin. Ich kann es kaum glauben, dass mein kleiner Mensch von ihnen geliebt werden darf."

Im Mai 2025 feierte Tochter Holland ihren zweiten Geburtstag mit einem Bauernhof-Fest - Fotos davon teilte Ireland auf Instagram. Bereits ein Jahr zuvor, an ihrem allerersten Muttertag, hatte sie sich auf der Plattform gerührt gezeigt. Zu einem Foto mit Holland schrieb sie damals: "Danke, dass du mich zur Mama gemacht hast! Du hast mein Leben und alles, was ich je kannte, verändert."