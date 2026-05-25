Baby-News bei Instagram: Ireland Baldwin erwartet ihr zweites Kind

Nachwuchs im Hause Baldwin: Schauspielerin Ireland Baldwin hat via Instagram ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. Die Tochter von Alec Baldwin ist bereits Mutter einer Tochter.
Ireland Baldwin (30), Tochter von Hollywoodstar Alec Baldwin (68) und Schauspielerin Kim Basinger (72), wird zum zweiten Mal Mutter. Die 30-Jährige und ihr Freund, der Musikproduzent RAC (bürgerlich André Allen Anjos, 41), verkündeten die Neuigkeit gemeinsam auf Instagram - mit einem kurzen Video und einem roten Herz-Emoji als einziger Bildunterschrift.