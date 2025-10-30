Der einstige "Promi Big Brother"-Kandidat Matthias Höhn und seine Frau Lejla sind Eltern geworden. Ihr Sohn kam am 28. Oktober zur Welt - und heißt Zayn-Malik, wie der ehemaligen One-Direction-Sänger.

Realitystar Matthias Höhn (29) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Lejla brachte am 28. Oktober einen gesunden Jungen zur Welt, ihr erstes gemeinsames Kind. Der Name des Kleinen dürfte für große Augen sorgen: Zayn-Malik. Damit trägt das Baby den Namen des One-Direction-Stars Zayn Malik (32) als Vorname.

Die Nachricht über die Geburt teilt Höhn, der in Serie "Berlin - Tag & Nacht" bekannt wurde, in einem gemeinsamen Post mit seiner Frau mit den ersten Babyfotos aus dem Krankenhaus auf seinem Instagram-Account. Demnach kam sein Sohn um 7:28 Uhr mit 3.410 Gramm zur Welt.

"Es gibt Momente im Leben, die alles verändern - ohne dass man es in Worte fassen kann", schreibt der einstige "Promi Big Brother"-Kandidaten zum ersten Video mit seinem Nachwuchs. "Du hast unser Leben auf den Kopf gestellt und gleichzeitig alles an seinen Platz gebracht - Willkommen auf der Welt, Zayn-Malik. Wir lieben dich mehr als Worte je sagen könnten."

Hochzeit mit Stargast

Für Matthias Höhn ist es bereits das zweite Kind. 2018 brachte seine Ex-Freundin Jenefer Riili (32), mit der er auch bei "Prominent getrennt" teilnahm, Sohn Milan zur Welt. Ehefrau Lejla ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Bereits Monate vor der Geburt hatte das Paar den Namen für seinen Nachwuchs bekannt gegeben. "Zayn und Malik sind zwei ganz normale Vornamen", rechtfertigte sich Höhn damals im Netz nach Kritik wegen der unkonventionellen Wahl. Das sei sinnloser Hate. "Aber macht ruhig weiter, denn wir machen immer unser Ding", betonte er.

Matze und Lejla Höhn sind seit 2023 ein Paar. Im Juli 2024 gaben sie sich in München das Jawort. Ihre Hochzeit sorgte mit einem besonderen Gast für Aufsehen: Hollywoodstar Vin Diesel (58) fuhr zufällig an der Hochzeitslocation vorbei und ließ es sich nicht nehmen, anzuhalten und mit den frisch Vermählten für Erinnerungsfotos zu posieren.