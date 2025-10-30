Der einstige "Promi Big Brother"-Kandidat Matthias Höhn und seine Frau Lejla sind Eltern geworden. Ihr Sohn kam am 28. Oktober zur Welt - und heißt Zayn-Malik, wie der ehemaligen One-Direction-Sänger.
Realitystar Matthias Höhn (29) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Lejla brachte am 28. Oktober einen gesunden Jungen zur Welt, ihr erstes gemeinsames Kind. Der Name des Kleinen dürfte für große Augen sorgen: Zayn-Malik. Damit trägt das Baby den Namen des One-Direction-Stars Zayn Malik (32) als Vorname.