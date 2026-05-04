Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben verkündet, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. Ein Schnappschuss bei Instagram zeigt ein Ultraschallbild. Der Palast bestätigte die Schwangerschaft ebenfalls.

Baby-News bei den britischen Royals: Prinzessin Eugenie (36) und Jack Brooksbank (40) haben bei Instagram verkündet, dass ihre Familie größer wird. "Baby Brooksbank wird 2026 geboren", schrieb die Tochter von Sarah Ferguson (66) und in dem in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) in ihrem Posting.

Söhne an Schwangerschaftsverkündung beteiligt Das hinzugefügte Bild zeigt die beiden Söhne des Paares, wie sie ein Ultraschallbild in den Händen halten. Seit 2018 ist Eugenie mit Jack Brooksbank, der am 3. Mai seinen 40. Geburtstag feierte, verheiratet und hat mit ihm die 2021 sowie 2023 geborenen Söhne August und Ernest.

Unter dem Instagram-Beitrag sammelten sich schnell die Glückwünsche für die Schwester von Prinzessin Beatrice (37). Die User gaben an, dass Eugenie gerade in der aktuellen Zeit solch gute Nachrichten verdient habe und sie sich freuen, dass Eugenie sich mit dem Post auch bei Instagram zurückmeldete. Ihre letzter Beitrag stammte von November 2025.

Reaktion aus dem Buckingham-Palast

Auch der Palast bestätigte die Schwangerschaft und schrieb auf dem "The Royal Family"-Account: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Herr Jack Brooksbank freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, das im Sommer zur Welt kommen soll. August (5 Jahre) und Ernest (2 Jahre) freuen sich ebenfalls sehr darauf, ein weiteres Geschwisterchen in der Familie willkommen zu heißen. Seine Majestät der König wurde informiert und ist über diese Nachricht hocherfreut."

Eugenie und Beatrice hatten sich nach den Enthüllungen rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) und dessen Verbindungen zu ihren Eltern zurückgezogen und öffentliche Auftritte gemieden. Laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" hält König Charles (77) ihnen jedoch die Treue. Der Monarch soll die Töchter seines Bruders zum Royal Ascot im Juni eingeladen haben.