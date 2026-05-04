Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben verkündet, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. Ein Schnappschuss bei Instagram zeigt ein Ultraschallbild. Der Palast bestätigte die Schwangerschaft ebenfalls.
Baby-News bei den britischen Royals: Prinzessin Eugenie (36) und Jack Brooksbank (40) haben bei Instagram verkündet, dass ihre Familie größer wird. "Baby Brooksbank wird 2026 geboren", schrieb die Tochter von Sarah Ferguson (66) und in dem in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) in ihrem Posting.