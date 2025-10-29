In der neuen Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" zeigt sich der Rapper nicht nur als gefeierter Star, sondern präsentiert seine tiefsten Abgründe.
Die Dokumentation über Rapper Haftbefehl (39, bürgerlich Aykut Anhan) startete am 28. Oktober 2025 weltweit auf Netflix und liegt am Tag danach in Deutschland an der Spitze der Netflix-Filmcharts. Der Film von Juan Moreno und Sinan Sevinc, produziert von Elyas M'Barek, schockiert, weil er den Rapper nur am Rande als gefeierten Musiker zeigt - im Mittelpunkt steht ein Mensch, der sein Kindheitstrauma nie aufarbeiten konnte, seit Jahrzehnten der Sucht verfallen ist und nun vor laufender Kamera um sein Leben kämpft. Schonungslos ehrlich und in Szenen erzählt, die einen kaum loslassen. Wie die folgenden fünf.