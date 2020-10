5 Die A81 ist teilweise gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Die Autobahn 81 ist nach einem Unfall bei Steinheim an der Murr aktuell gesperrt. Ersten Informationen zufolge wurden zwei Personen verletzt.

Steinheim an der Murr - Auf der A81 zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Lkw gegen 10.25 Uhr in Richtung Heilbronn vermutlich gegen ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gefahren und anschließend umgekippt.

Da zur Unfallaufnahme der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt wurden, staut sich der Verkehr aktuell an dieser Stelle. Gegen 12 Uhr belief sich der entstandene Stau auf etwa acht Kilometer Länge. Auch die Auffahrt musste gesperrt werden. Das heißt, derzeit kann an der Anschlussstelle Pleidelsheim nicht in Richtung Heilbronn aufgefahren werden. Der Schaden liegt laut Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich. Die Bergung der Fahrzeuge werde vermutlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Wir halten Sie hier über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.