B464 im Kreis Böblingen: Bundesstraße bei Magstadt wegen Unfall gesperrt

Viel Geduld und mehr Zeit brauchen Pendler auf einer Bundesstraße bei Magstadt. Nach einem Unfall ist die Straße gesperrt. Noch ist vieles unklar.

Nach einem Unfall ist die B464 bei Magstadt (Kreis Böblingen) in beide Richtungen voll gesperrt.

Ein Lastwagen und ein Auto seien zwischen den Anschlussstellen Magstadt-Nord und Renningen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein Mensch verletzt.

Wie schwer die Verletzungen sind und wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Ebenfalls war unklar, wie lange die Sperrung dauern wird. Gerade im Berufsverkehr ist mit Stau zu rechnen.