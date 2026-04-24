B32 war mehrere Stunden gesperrt: Lastwagen mit Schweinehälften bei Gammertingen umgekippt

1 Der Fahrer war kurzzeitig eingeklemmt und musste befreit werden (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein mit Schweinehälften beladener Lastwagen kippt in Gammertingen um. Der Fahrer wird schwer verletzt befreit. Die Bundesstraße bleibt stundenlang gesperrt.











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Ein Lastwagen mit Schweinehälften an Bord ist in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) von der Bundesstraße abgekommen und umgekippt. Der Fahrer war kurzzeitig eingeklemmt und musste befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.