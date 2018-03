B312 bei Neckartenzlingen Tragische Details nach tödlichem Unfall

03. März 2018

Der schwere und tödliche Unfall auf der B312 bei Neckartenzlingen schockiert. Nun werden weitere Details bekannt.





Neckartenzlingen - Ein Todesopfer, drei schwerverletzte Kinder. Das sind die tragische Fakten des Unfalls auf der B312 bei Neckartenzlingen im Kreis Esslingen am Samstagmittag.

Nun hat die Polizei Details des Crashs veröffentlicht.

Denen zufolge kam ein 61-jähriger VW Golf Lenker, in dessen Fahrzeug sich seine 6-jährige Enkelin befand, aus bislang völlig ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 68-jähriger Lenker eines Skoda Octavia erkannte die Situation noch rechtzeitig und konnte ausweichen. Ein darauffolgender 27-jähriger Mercedes-Fahrer wich ebenfalls aus, wurde aber noch am Fahrzeugheck angefahren, drehte sich um die eigene Achse und kam hierbei teilweise von der Fahrbahn ab.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Anschließend prallte der VW Golf frontal in einen entgegenkommendes Ford Transit Wohnmobil, dem wiederum ein VW Touran von hinten auffuhr. Der VW Golf und der Ford Transit gingen anschließend in Flammen auf und brannten völlig aus - die Personen konnten zuvor alle geborgen werden.

Bei dem folgenschweren Aufprall wurde der 61-jährige Lenker des VW Golf so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Das 6-jährige Mädchen aus dem VW Golf, sowie die 40-jährige Lenkerin des Ford Transit mit ihren 3 und 1,5 Jahre alten Kindern wurden schwer verletzt und mussten in verschiedene Kliniken verbracht werden.

Die Unfallstelle musste komplett gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 40.000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.