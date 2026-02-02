B31 nahe Kirchzarten: Unfall mit mehreren Fahrzeugen – fünf Verletzte und stundenlange Vollsperrung

Fünf Fahrzeuge, fünf Verletzte und eine stundenlange Vollsperrung: Auf der B31 führte eine Kettenreaktion zu Chaos. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 nahe Kirchzarten verletzt worden – einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, musste eine 40 Jahre alte Frau schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Vier weitere Menschen kamen ebenfalls in Krankenhäusern. An dem Unfall am Sonntag im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald waren insgesamt sieben Menschen und fünf Fahrzeuge beteiligt.

Fünf Verletzte bei Unfall mit mehreren Fahrzeugen Nach Polizeiangaben war die 40-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wo ihr Auto mit einem anderen Wagen zusammenstieß. In diesem Fahrzeug saßen ein Erwachsener im Alter von 42 Jahren und ein sieben Jahre altes Kind. Beide wurden leicht verletzt. Ihr Auto prallte noch gegen ein weiteres Auto, in dem zwei Menschen (41 und 32 Jahre) saßen. Hier wurde der 32-jährige Beifahrer leicht verletzt.

Kurz darauf wollte eine 66 Jahre alte Autofahrerin die Unfallstelle umfahren, dabei geriet sie aber mit ihrem Wagen ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und ihr Fahrzeug kollidierte mit einem weiteren Auto. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt, der Mensch im anderen Wagen blieb unverletzt.

Die B31 war mehrere Stunden lang vollständig gesperrt.