B31 bei Neustadt Zwei Tote und vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Von red/dpa 23. Dezember 2017 - 15:56 Uhr

Auf der B31 bei Neustadt gerät eine Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Menschen sterben bei dem Unfall.





Neustadt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Breisgau-Hochschwarz sind am Samstagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen, vier wurden nach Auskunft der Polizei verletzt. Auf der Bundesstraße 31 bei Neustadt waren drei Fahrzeuge in den Crash verwickelt.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 11.00 Uhr eine Fahrerin mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Zwei Insassen in diesem Fahrzeug starben. Es handelt sich dabei um die 50 Jahre alte Fahrerin und ihren 55 Jahre alten Beifahrer. In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden zwei Männer lebensgefährlich verletzt.

Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt

Der Fahrer eines folgenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unglücksstelle. In diesem Fahrzeug wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Bundesstraße zwischen Freiburg und Donaueschingen war für mehrere Stunden gesperrt. 31 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren vor Ort. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.