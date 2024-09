Ein Autofahrer fährt immer wieder gefährlich nah an die Gegenspur. Einem anderen Verkehrsteilnehmer kommt das komisch vor. Eine Streife setzt zur Verfolgung an.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der ohne Führerschein in einem als gestohlen gemeldeten Auto unterwegs war. Der 22-Jährige fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 3 bei Lahr (Ortenaukreis) wegen seiner auffälligen Fahrweise auf, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr er immer wieder nah an den Gegenverkehr heran und missachtete Anhaltezeichen einer Polizeistreife.

Lesen Sie auch

Verfolgung endet nach Aufprall – Mann steht unter Drogeneinfluss

Bei seiner Flucht vor der Streife sei er leicht mit einem entgegenkommenden Auto auf der Bundesstraße 415 in Kuhlbach (Ortenaukreis) kollidiert, weitergefahren und schließlich mit dem Wagen in Seelbach (Ortenaukreis) in eine Mauer gestoßen. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

Danach habe er zu Fuß zu flüchten versucht, sei aber von der Streife eingeholt und festgenommen worden. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und der Wagen am Vortag in Frankreich als gestohlen gemeldet wurde.

Das Ergebnis seines Bluttests stand vorerst noch aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob der 22-Jährige den Wagen gestohlen hat, war zunächst unklar. Laut Sprecher ist er wieder auf freiem Fuß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.