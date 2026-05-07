B3 bei Freiburg: Sportwagen-Unfall mit zwei Toten – war es ein Rennen?

Zwei Menschen sterben am Abend auf einer Bundesstraße bei Freiburg. Die Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen mögliche Ursachen – auch, ob es möglicherweise ein illegales Rennen war.
Nach dem Unfall mit zwei Toten auf einer Bundesstraße nahe Freiburg ist die Ursache noch unklar. Ob die beiden beteiligten Sportwagen möglicherweise zu schnell unterwegs waren oder gar ein illegales Rennen gefahren sind, wird derzeit geprüft, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen. Zudem soll ein Gutachter den Unfallhergang rekonstruieren.