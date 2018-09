B3 bei Ettlingen Riskantes Überholmanöver verursacht tödlichen Frontalcrash

Von red/aim 17. September 2018 - 10:24 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 zwischen Malsch und Ettlingen im Kreis Karlsruhe ist eine 41-Jährige ums Leben gekommen. Eine Frau schwebt noch in Lebensgefahr.





9 Bilder ansehen

Malsch - Für eine 41-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Am Sonntag gegen 20.40 Uhr ist es zu einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 3 in Richtung Ettlingen (Kreis Karlsruhe) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam bei dem Verkehrsunfall eine Frau ums Leben.

Mehr zum Thema

Die 41-jährige Fahrerin eines Hyundai soll von Neumalsch in Richtung Ettlingen unterwegs gewesen sein, als sie mehrfach überholte. Auf Höhe des dortigen Kieswerkes soll sie trotz durchgezogener Linie an einem Lastwagen vorbei gefahren sein. Dabei hatte sie den entgegenkommenden Mercedes einer 24-jährigen Frau übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Danach kollidierte der Hyundai mit dem überholten Lastwagen.

41-Jährige starb noch an der Unfallstelle

„Die Hyundai-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb“, gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Auch die Fahrerin des entgegenkommenden Mercedes soll lebensgefährliche Verletzungen davon getragen haben. Beide Beifahrer der Unfallfahrzeuge seien schwer verletzt. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lediglich der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Unfallstelle auf der B3 war bis etwa 0.40 Uhr voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Durch den Unfall soll ein Gesamtschaden von circa 55.000 Euro entstanden sein.