6 Auf der B295 bei Weilimdorf kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Am Freitagmorgen kommt es gegen 6.40 Uhr auf der B295 zu einem schweren Frontalzusammenstoß. Die Fahrbahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Die beiden Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.











Link kopiert



Auf der B295 bei Stuttgart-Weilimdorf ist es am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger VW-Fahrer war laut Polizei von Feuerbach kommend in Richtung Wolfbusch unterwegs und kam in einer Rechtskurve kurz vor einer Brücke aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.