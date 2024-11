7 Bei dem Unfall wurde ein 39-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein 79 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Montagabend auf der B295 bei Renningen unterwegs, als er offenbar eine rote Ampel missachtet – mit schlimmen Folgen.











Ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B295 bei Renningen (Kreis Böblingen), an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren, schwer verletzt worden. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 130.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war ein 79 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 19 Uhr auf der B295 unterwegs, als er offenbar eine rote Ampel missachtete und in den Einmündungsbereich zur Kreisstraße 1015 fuhr. Dabei kollidierte der Audi zunächst mit dem Audi eines 39-Jährigen und anschließend mit dem VW eines 25-Jährigen, die beide bei Grün abbiegen wollten. Durch den Zusammenstoß mit dem VW wurde der Audi des 79-Jährigen nach links abgewiesen und krachte letztlich in den BMW eines 38-Jährigen, der verkehrsbedingt im Gegenverkehr angehalten hatte. Lesen Sie auch Der 39-jährige Audi-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben mehreren Einsatzkräften der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie das THW und die Straßenmeisterei im Einsatz.