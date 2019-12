1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Autounfall auf der Bundesstraße 292 beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein junger Mann ist am Samstagmorgen mit seinem Wagen auf der B292 von einer Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort zwischen Sinsheim und Waibstadt seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Waibstadt - Ein 18-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 292 zwischen Sinsheim und Waibstadt ums Leben gekommen.

Der junge Mann war laut Bericht der Polizei mit seinem Fiat in Richtung Waibstadt unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde kurz vor 8 Uhr von einem Zeugen entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte.

Vollsperrung auf der Straße

Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Warum der 18-Jährige von der Straße abkam, ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Die Feuerwehr Waibstadt war mit 20 Mann zur Sperrung der Fahrbahn sowie zur Bergung des Fahrzeuges im Einsatz.

Die Straße war laut Bericht der Polizei zwischen der Daisbachtalstraße, der Abfahrt von der B292 in Richtung Daisbach, Höhe Mülldeponie und Waibstadt bis 11.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Seit 11.30 Uhr ist der Verkehr in Richtung Sinsheim wieder freigegeben. In Richtung Waibstadt bleibt die Strecke wegen der Unfallermittlungen bis auf Weiteres gesperrt.

Ermittler brauchen Zeugen

Nach den derzeitigen Erkenntnissen steht die exakte Unfallzeit noch nicht fest. Deshalb suchen die Ermittler dringend Zeugen, denen ein dunkler Fiat auf der Fahrt von Sinsheim in Richtung Waibstadt aufgefallen ist oder die Informationen zur möglichen Zeit geben können.

Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Nummer 0621/174 4140 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Nummer 07261/6900 in Verbindung zu setzen.