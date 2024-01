B29 bei Plüderhausen: Lkw brennt auf Parkplatz komplett aus

9 Der Lkw-Fahrer bemerkte Rauch aus seiner Zugmaschine. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Lkw steht Montagmorgen auf einem Parkplatz an der B29 auf Höhe Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr rückt mir fünf Fahrzeugen aus.











Ein Lastwagen ist östlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis vollständig abgebrannt. Der mit Leergut beladene Lkw geriet am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Parkplatz an der B29 zwischen Plüderhausen und Urbach (Remstal) in Brand. Der Fahrer des Lkw bemerkte laut Polizei um kurz vor 5 Uhr, dass Rauch aus seiner Zugmaschine aufstieg. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug bereits in Flammen.