5 Auf der B28 ereignete sich ein Unfall. Foto: SDMG

Ein 21-Jähriger kommt nahe Rottenburg mit seinem Wagen in den Gegenverkehr – und stößt dort frontal gegen ein anderes Auto. Kurz vor dem Unfall fiel er ersten Ermittlungen zufolge in einen Sekundenschlaf.

Rottenburg - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 28 sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger war mit seinem Audi am Samstag gegen 13.30 Uhr von Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) kommend in Richtung Eutingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit der 58-jährigen Fahrerin eines Ford Fiesta kollidierte. Rettungskräfte brachten beide mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 21-Jährige kurz vor dem Unfall eingeschlafen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an welchen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstand, wurden mit dem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die B28 voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.