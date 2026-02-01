B27: Sieben Verletzte bei Unfall – auch Kinder darunter

Drei Autos kollidieren auf der Bundesstraße bei Hechingen. Unter den Schwerverletzten sind auch Kinder.

Auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind sieben Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger am Abend gegen 20.30 Uhr zu schnell auf der linken Spur Richtung Balingen unterwegs. Ein 46-Jähriger wollte demnach zum Überholen ansetzen und übersah den von hinten kommenden Wagen des 21-Jährigen. Durch den Aufprall kam es zur Kollision mit einem dritten Auto auf der rechten Spur.

Zwei Kinder schwer verletzt Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt. In dem dritten beteiligten Wagen wurden der 43-jährige Fahrer, die 30-jährige Beifahrerin und ein elfjähriges Kind leicht verletzt. Zwei weitere Kinder in dem Auto im Alter von elf und 13 Jahren erlitten schwere Verletzungen.

Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Fünf Rettungswagen waren vor Ort, außerdem 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW. Die B27 war zwischen den Ausfahrten Hechingen-Mitte und Hechingen Süd mehrere Stunden vollgesperrt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 75.000 Euro.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07071/972-1400 mit dem Verkehrsdienst Tübingen in Verbindung zu setzen.