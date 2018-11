B27 Richtung Stuttgart Lkw kracht in BMW

Von sma 16. November 2018 - 08:05 Uhr

An der B27-Auffahrt Richtung Stuttgart kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem BMW mit auffälligem Airbrush auf der Motorhaube. Laut Polizei ist der Unfallverursacher der Lastwagenfahrer.





Stuttgart - An der Auffahrt B27a ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem BWM mit einem auffälligen Airbrush auf der Motorhaube gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer gegen 5.15 Uhr den BMW, der eigentlich Vorfahrt hatte. Der 42-jährige BMW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus geliefert. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf 40 000 Euro.

Was den Verkehr angeht, ging es an der Unfallstelle offenbar etwas flotter voran. Die B27 war zwar Richtung Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg komplett gesperrt, mittlerweile hat ein Abschleppdienst die Straße aber wieder freigeräumt. Laut Polizei hält sich die Beeinträchtigung des morgendlichen Berufsverkehrs durch den Unfall in Grenzen. Zur abschließenden Aufklärung des Vorgangs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Nummer 07 11 / 89 90 41 00.