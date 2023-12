B27 bei Tamm: Hybrid-Porsche an Unfall beteiligt – schwierige Bergung

Hybrid-Porsche an Unfall beteiligt – schwierige Bergung

5 An der „Porsche-Kreuzung“ auf der B27 bei Tamm war es zu dem Unfall gekommen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch /Andreas Rometsch

Bei einem Unfall zwischen einem Hybrid-Porsche und einem Lieferwagen sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Bergung des Hybridfahrzeugs gestaltete sich als schwierig. Das ist bislang bekannt.











Zwei Menschen sind in der Nacht zum Mittwoch bei einem Unfall zwischen einem Hybrid-Porsche und einem Lieferwagen auf der Bundesstraße 27 bei Tamm (Landkreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Beim Abbiegen an der Kreuzung mit der Kreissstraße 1671 – der so genannten „Porsche-Kreuzung“ – übersah einer der Fahrer kurz vor 2.30 Uhr das entgegenkommende Fahrzeug, sagte ein Pressesprecher der Polizei. Daraufhin stießen die Autos zusammen, die beiden Fahrer verletzten sich leicht.