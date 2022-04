4 In dem Audi saßen zwei 18-Jährige – doch wer saß zum Unfallzeitpunkt am Steuer? Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Zwei 18-Jährige fahren in einem Audi, als sie auf der B27 bei Tamm einen schweren Unfall mit hohem Sachschaden verursachen. Die Polizei ermittelt nun, welcher der beiden jungen Männer am Steuer saß und sucht nach Zeugen.















Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat in der Nacht zum Samstag mit einem Audi Q3 einen Unfall auf der B27 bei Tamm (Kreis Ludwigsburg) verursacht, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und bei dem Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstand. Da in dem Audi allerdings zwei 18-Jährige saßen, muss die Polizei nun ermitteln, welcher der beiden jungen Männer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten melden, kamen die beiden 18-Jährigen gegen 1.15 Uhr aus Richtung Tamm und fuhren auf die Kreuzung der Frankfurter Straße mit der dortigen Landesstraße und der B27 zu. Dabei missachtete der Audi-Fahrer offenbar das Rotlicht, sodass das Fahrzeug im Kreuzungsbereich mit dem von rechts auf der B27 aus Richtung Ludwigsburg kommenden Paketlastwagen eines 62-Jährigen zusammenstieß. Der Lkw-Fahrer als auch ein 41-jähriger Taxi-Fahrer waren bei Grün nach links in Richtung Tamm abgebogen. Bei dem Unfall wurde das Taxi durch Trümmerteile beschädigt.

Da bei der Unfallaufnahme nicht geklärt werden konnte, welcher der beiden 18-Jährigen im Audi Q3 am Steuer gesessen hatte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Audi Q3 sichergestellt und abgeschleppt. Der Paketlaster war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/189 bei der Polizei zu melden.