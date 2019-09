1 Ein brennender Renault sorgt für eine Sperrung der B27 bei Stuttgart (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Im Feierabendverkehr brennt ein Renault auf der B27 bei Stuttgart. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Derzeit ist die Strecke aus Stuttgart kommend in Richtung Reutlingen/Tübingen gesperrt.

Stuttgart - Ein brennendes Auto sorgt an diesem Donnerstag für Chaos im Berufsverkehr. Nach Angaben der Polizei ist ein Renault auf der B27 am Echterdinger Ei bei Stuttgart in Flammen aufgegangen. Gegen 17.30 Uhr ist die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen, um das brennende Fahrzeug zu löschen.

Im Zuge der Löscharbeiten musste die Bundesstraße aus Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Reutlingen/Tübingen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird nach Angaben der Behörden schrittweise umgeleitet. Noch ist nicht absehbar, wann die B27 wieder freigegeben werden kann.

Ersten Angaben zufolge soll es keine Verletzten geben. Nach Informationen der Polizei soll die Sperrung der B27 im Laufe des Abends aufgehoben werden. Weitere Informationen in Kürze.

