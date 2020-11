4 Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem SUV. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin missachtet auf der B27 bei Ludwigsburg-Nord beim Abbiegen eine rote Ampel und stößt mit einem SUV zusammen. Drei Personen werden bei dem Unfall verletzt.

Ludwigsburg - Drei verletzte Personen und 60.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Samstagabend. Eine 23-jährige Fahrerin eines schwarzen Audi A4 war laut Polizei kurz vor 20 Uhr auf der B27 von Ludwigsburg kommend in Richtung Bietigheim unterwegs. Als sie an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord nach links auf die A81 in Richtung Stuttgart abbog, missachtete die 23-Jährige die für sie geltende rote Ampel.

Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem weißen Mercedes SUV eines 41-Jährigen. Dieser war auf der B27 von Bietigheim kommend in Richtung Ludwigsburg unterwegs gewesen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus und Betriebsstoffe liefen aus. Im Audi wurde die 20-jährige Mitfahrerin leicht verletzt, im Mercedes zogen sich der 41-Jährige und seine 14-jährige Mitfahrerin ebenfalls leichte Verletzungen zu. Zur Erstversorgung war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort, eine weitere Behandlung war an der Unfallstelle nicht erforderlich.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Auffahrt zur A81 aus Richtung Ludwigsburg musste während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis kurz vor 22 Uhr gesperrt werden, weshalb es geringe Verkehrsbeeinträchtigungen gab. Die Feuerwehr Ludwigsburg hatte ein Fahrzeug mit drei Einsatzkräften eingesetzt. Außerdem waren zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg im Einsatz.