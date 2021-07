Zeugenaufruf nach Unfall in Echterdingen Audi kracht in sieben geparkte Autos - Fahrer flüchtet

Ein Autofahrer krachte am Mittwochabend in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mit seinem Audi in mehrere geparkte Autos und floh zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und sucht nach Zeugen.