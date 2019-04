Neue Arbeitsplätze im Kreis Ludwigsburg Porsche will neues Werk in Schwieberdingen bauen

Der Sportwagenhersteller Porsche will in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg hunderte Arbeitsplätze für die Montage von Autoteilen ansiedeln. Doch erst muss das Vorhaben in einem Bürgerentscheid bestätigt werden.