B27-Trümmerfeld und Stau – Auffahrunfall an Ampel
Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Ampel geschoben. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Nahe der Autobahnmeisterei in Ludwigsburg hat es am Dienstagvormittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine Person wurde leicht verletzt, die Strecke war zeitweise gesperrt.

Die B27 musste am Dienstagmorgen nach einem Unfall auf Höhe von Schloss Monrepos kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 79-jähriger Opel-Fahrer gegen 10 Uhr an einer roten Ampel an einem Fußgängerüberweg angehalten. Ein von hinten heranfahrender 59 Jahre alter Mercedes-Lenker übersah dies und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen die Ampelanlage geschoben.

 
Die Ampel wurde von der Feuerwehr mit einer Seilwinde umgelegt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Der Verkehr konnte gegen 11.50 Uhr wieder fließen

Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Schaden wird auf rund 33.000 Euro geschätzt. Weil der Unfall ein größeres Trümmerfeld nach sich zog, musste die B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen für gut 20 Minuten gesperrt werden. In Richtung Ludwigsburg war nur eine Spur befahrbar. Gegen 11.50 Uhr konnte der Verkehr, der sich zeitweise gestaut hatte, wieder fließen.

 