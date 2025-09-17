B27-Trümmerfeld und Stau – Auffahrunfall an Ampel

1 Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Ampel geschoben. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Nahe der Autobahnmeisterei in Ludwigsburg hat es am Dienstagvormittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine Person wurde leicht verletzt, die Strecke war zeitweise gesperrt.











Die B27 musste am Dienstagmorgen nach einem Unfall auf Höhe von Schloss Monrepos kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 79-jähriger Opel-Fahrer gegen 10 Uhr an einer roten Ampel an einem Fußgängerüberweg angehalten. Ein von hinten heranfahrender 59 Jahre alter Mercedes-Lenker übersah dies und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen die Ampelanlage geschoben.