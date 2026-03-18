B14 bei Leutenbach: Mercedes brennt auf Landesstraße komplett aus

1 Ein Mercedes ist am Mittwochabend nahe der B14 bei Leutenbach in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand

Auf der B14 bei Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) kommt es am Mittwochabend zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wird niemand. Die Hintergründe.











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Ein Mercedes ist am Mittwochabend auf der Landesstraße L1127 nahe der B14 bei Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass sich der Brand gegen 21 Uhr ereignete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Zur Brandursache liegen nach Angaben der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei niemand.