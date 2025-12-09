Beim Neubau der B 14 müssen Montageflächen für neue Bahnbrücken aus Fels herausgearbeitet werden. Dadurch kommt es bis Ende Februar immer wieder zu Lärm.
Der Ausbau der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang-West (Rems-Murr-Kreis) geht in die nächste anspruchsvolle Phase: Für die beiden neuen Bahnbrücken entstehen derzeit seitlich der bestehenden Trasse großflächige Montageareale. Damit diese Flächen geschaffen werden können, muss stellenweise Fels abgetragen werden – das sorgt nun bis voraussichtlich Ende Februar für hörbare Beeinträchtigungen, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit und bittet Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.