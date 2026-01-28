B10 nach Unfall gesperrt: 24-Jähriger übersieht Tesla beim Überfahren der Bundesstraße

1 Den Schaden schätzt die Polizei auf 28.000 Euro (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Die B10 musste in Enzweihingen nach einem Unfall für gut 45 Minuten gesperrt werden. Ein 24-Jähriger hatte die Fahrbahn regelwidrig mit seinem Ford gequert.











Die B10 musste am Dienstagmittag in Enzweihingen nach einem Unfall für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Laut Polizei hatte ein 24-Jähriger gegen 12 Uhr mit seinem Renault Master von der Poststraße kommend regelwidrig die B10 geradeaus überfahren wollen, um so zur Zufahrt eines Grundstücks zu gelangen. Dabei übersah er allerdings den von links kommenden Tesla einer 33-Jährigen, die auf der dortigen Abbiegespur fuhr.