B10 in Stuttgart Zwei Unfälle hinter dem Leuzetunnel legen Verkehr lahm

Von red 19. Oktober 2018 - 10:42 Uhr

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lastwagen auf der B10 in Fahrtrichtung Esslingen am Freitagvormittag ist die Pkw-Fahrerin verletzt worden. Der Tank des Lkw wird bei dem Unfall aufgerissen, die Aufräumarbeiten dauern an. Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Unfall.





Stuttgart - Zwei Unfälle kurz nach dem Leuzetunnel in Stuttgart-Ost haben am Freitagvormittag den Verkehr auf der B10 in Fahrtrichtung Esslingen fast komplett zum Erliegen gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte zunächst ein Lkw beim Fahrspurenwechsel einen Pkw übersehen und kollidierte mit dem Auto. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei leicht verletzt. Bei dem Lkw wurde durch den Unfall offenbar der Tank aufgerissen und es liefen Betriebsstoffe aus. Die linke und die rechte Fahrspur wurden daraufhin gesperrt, nur die mittlere Fahrbahn ist noch befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauern an. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart ist von der Sperrung nicht betroffen.

Kurze Zeit später ereignete sich laut Polizei nur wenige Meter vor der Unfallstelle ein weiterer, ähnlicher Unfall. Auch hier hatte wohl ein Lkw-Fahrer einen Pkw beim Wechseln des Fahrstreifens übersehen. Nähere Informationen lagen zunächst noch nicht vor.