B10 in Stuttgart-Zuffenhausen: Nach Geisterfahrt und schwerem Unfall – Zeugen und Geschädigte gesucht

Drei 18-Jährige fahren mit einem gestohlenen Auto durch die Region. In Stuttgart fahren sie entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 und bauen einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.
Drei 18 Jahre alte Heranwachsende sollen in der Nacht zum Dienstag in Böblingen einen Renault Twingo gestohlen haben und mit diesem über Metzingen nach Stuttgart gefahren sein. In Zuffenhausen soll der Fahrer dann im Bereich Friedrichswahl entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 gefahren sein und einen schweren Unfall verursacht haben, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren (wir berichteten). Die Polizei nahm die drei 18-Jährigen – zwei Männer und eine Frau – vorläufig fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren möglichen Geschädigten.