B10 in Stuttgart-Zuffenhausen: Nach Geisterfahrt und schwerem Unfall – Zeugen und Geschädigte gesucht

Drei 18-Jährige fahren mit einem gestohlenen Auto durch die Region. In Stuttgart fahren sie entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 und bauen einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei 18 Jahre alte Heranwachsende sollen in der Nacht zum Dienstag in Böblingen einen Renault Twingo gestohlen haben und mit diesem über Metzingen nach Stuttgart gefahren sein. In Zuffenhausen soll der Fahrer dann im Bereich Friedrichswahl entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 gefahren sein und einen schweren Unfall verursacht haben, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren (wir berichteten). Die Polizei nahm die drei 18-Jährigen – zwei Männer und eine Frau – vorläufig fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren möglichen Geschädigten.

Wie die Beamten mitteilen, fiel Zeugen der schwarze Renault Twingo bereits gegen 6.15 Uhr in der Olgastraße in Metzingen auf, als er über eine Verkehrsinsel gefahren sein soll. Gegen 11.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der B312 in Richtung Stuttgart aus dem Renault Gegenstände geworfen wurden. Die Polizei startete eine Fahndung, die jedoch erfolglos blieb.

Kurz nach 12 Uhr bemerkten weitere Zeugen, dass der Renault in Stuttgart in der Heilbronner Straße in auffälliger Fahrweise Richtung Pragsattel unterwegs war. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die eine weitere Fahndung startete, doch auch dieses Mal zunächst ohne Erfolg. Doch gegen 13.30 Uhr entdeckten Polizeibeamte den Renault schließlich in der Pragstraße, wie dessen Fahrer in Richtung Pragsattel fuhr.

Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro

Noch bevor es den Beamten gelang, den Renault anzuhalten, fuhr er die Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen, bog an der Friedrichswahl verbotenerweise nach links auf die Abfahrt der B10 ab und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter. Dabei beschädigte er sechs Fahrzeuge, die dort an einer roten Ampel standen.

Nachdem der Renault liegengeblieben war, nahmen Polizeibeamte den 18-jährigen Fahrer sowie seine mutmaßliche Komplizin und seinen mutmaßlichen Komplizen vorläufig fest. Der Fahrer stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss, er musste eine Blutprobe abgeben. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Euro. Die 18-Jährige, die sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt hatte, sowie der 18 Jahre alte Beifahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, der Fahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ermittlungen ergaben, dass der Renault Twingo in der Nacht zum Dienstag zwischen 22.30 Uhr und 5.55 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen gestohlen worden war. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.