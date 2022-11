6 Auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart sind drei Fahrzeuge zusammen gestoßen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Drei Fahrzeuge krachen auf der Bundesstraße 10 unter den Otto-Hirsch-Brücken zusammen. Die Folge: derzeit staut sich der Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Esslingen.















Link kopiert

Drei Fahrzeuge sind am Dienstagmittag in einen Unfall auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart verwickelt worden, der derzeit zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Esslingen führt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ging der Notruf um 13.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein.

Der Unfall ereignete sich unterhalb der Otto-Hirsch-Brücken auf der Bundesstraße 10. Da mindestens eines der Fahrzeuge quer steht, kommt es zu einem Stau auf der Fahrbahn. Außerdem liegen derzeit dort Trümmerteile herum.

Wie es zu dem Unfall kam, ist nach aktuellem Wissensstand derzeit noch nicht bekannt.