B10 in Stuttgart

1 Der Polizei ist ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Wegen einer Verkehrskontrolle fliegt ein mutmaßlicher Drogendealer auf, der von Stuttgart nach Esslingen unterwegs ist. Dass ein Rucksack voller Amphetamine aus dem Fahrzeug fliegt, hilft da auch nichts mehr.

Stuttgart - Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle einen 29 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler in Stuttgart festgenommen. Fahndungsbeamte bemerkten gegen 16.30 Uhr einen Opel Corsa, besetzt mit drei Männern im Alter von 29, 31 und 44 Jahren, die auf der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen unterwegs waren. Nachdem sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen, ignorierte der 44 Jahre alte Fahrer zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens.

Noch während der Verfolgung wurde wohl ein Rucksack aus dem Auto geworfen. Schlussendlich gelang es den Polizeibeamten, den Wagen in der Poststraße zu stoppen und auch den Rucksack zu sichern. In der Tasche befand sich rund ein Kilogramm mutmaßliches Amphetamin. Nach derzeitigen Ermittlungen können die Drogen dem 29 Jahre alten Mitfahrer auf der Rückbank zugeordnet werden.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Den 44 Jahre alte Fahrer und seinen 31 Jahre alten Beifahrer setzten die Beamten nach Abschluss aller Maßnahmen auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern noch an.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.