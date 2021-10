7 ...für verstopfte Straßen gesorgt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Stuttgart - Auf der B10 in Stuttgart ist es am Samstagnachmittag in Höhe des Neckarparks zu einem längeren Stau gekommen. Verantwortlich sind dafür nach Angaben der Polizei Asphaltarbeiten in dem Bereich. Betroffen ist der Straßenverkehr in Richtung Stuttgarter Innenstadt. Er wird von der B10 auf eine Ausweichstrecke abgeleitet.

Die Bauarbeiten und die damit verbundene Sperrung in dem Bereich haben bereits am Freitag gegen 22 Uhr begonnen. Nach Polizeiangaben wird die Straße auch noch bis in den Dienstag hinein ausgebessert. Die Umleitung um die Baustelle ist ausgeschildert. Gleichwohl ist Autofahrern empfohlen, den Bereich zu umfahren.