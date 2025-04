B10 im Kreis Göppingen: LKW-Fahrer ignoriert Verkehrsschilder und fährt in Baustelle

1 Der LKW-Fahrer ignorierte sämtliche Verkehrsschilder (Symbolbild). Foto: IMAGO/Rolf Poss

Ein LKW-Fahrer ist in der Nacht auf Donnerstag auf der B10 im Kreis Göppingen unterwegs. Dort ignoriert er mehrere Verbotsschilder und fährt auf eine Baustelle.











Ein LKW-Fahrer hat in der Nacht auf Donnerstag in Geislingen (Kreis Göppingen) sämtliche Verkehrsschilder ignoriert, und ist in eine Baustelle eingefahren. Wie die Polizei mitteilte war der 55-Jährige am frühen Donnerstagmorgen in Geislingen unterwegs. Gegen 2 Uhr befuhr er demnach innerorts die B10 in Richtung Ulm. Nachdem er mehrere Vorankündigungen und auch ein Umleitungsschild ignoriert hatte, hielt er zunächst am Durchfahrtsverbot vor einer Baustelle an.