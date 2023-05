1 Ein Blitzer jagte einem Betrunkenen im Kreis Göppingen einen Schrecken ein. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Er hat tief ins Glas geschaut – und sich dann an das Steuer seines Autos gesetzt. Als er einen Blitzer erblickt, legt ein Fahrer im Kreis Göppingen eine Vollbremsung ein. Das hat fatale Folgen.









Ein betrunkener Autofahrer hat kurz vor einem Blitzer auf der Bundesstraße 10 im Kreis Göppingen eine Vollbremsung eingelegt und somit einen schweren Unfall verursacht. Der Wagen des Mannes sei gegen die Leitplanke geschleudert, eine Böschung hoch- und runter gefahren und habe sich überschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Kontrolle über Auto verloren

Der Autofahrer war den Beamten zufolge am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr zwischen Salach und Eislingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Als er den Blitzer auf der Strecke bemerkte, habe er eine Vollbremsung eingelegt - an der Stelle galt Tempo 100 und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Unfallstelle blieb wegen Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.