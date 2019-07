1 Der Unfall ereignete sich auf der B10 bei Enzweihingen. (Symbolbild) Foto: dpa

Nach einem schweren Unfall ist die B10 bei Vaihingen an der Enz voll gesperrt. Drei Fahrzeuge sollen an dem Crash beteiligt sein. Die Polizei spricht von Verletzten.

Vaihingen an der Enz - Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B10 bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat. Die Bundesstraße ist im Bereich der Kreuzung mit der Kreisstraße 1648 zurzeit noch voll gesperrt (Stand: 16.30 Uhr).

Wie die Polizei meldet, war die Fahrerin eines VW Polo gegen 14.40 Uhr von Illingen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach der Kreuzung mit der K1648 geriet sie vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Mercedes zusammen. Der VW Polo wurde durch den Aufprall abgewiesen und prallte gegen einen weiteren, nachfolgenden VW.

Die Fahrerin des VW Polo wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Mercedes wurden die Beifahrerin und ein mitfahrendes Kind leicht verletzt. Die Unfallaufnahme und die Bergung der drei Autos dauert derzeit noch an. Die Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr wird durch Polizeibeamte umgeleitet.