5 Eine 57-Jährige ist bei einem Unfall nahe Uhingen im Kreis Göppingen schwer verletzt worden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Eine Frau wird bei einem Unfall nahe Uhingen im Kreis Göppingen schwer verletzt. Die Feuerwehr muss das Dach ihres Wagens aufschneiden, um sie zu befreien.















Link kopiert

Ein Mann und eine Frau sind bei einem Unfall auf der B10 in der Nähe von Uhingen im Kreis Göppingen verletzt worden. Die Frau wurde schwer verletzt und musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montagabend. Es habe einen Sachschaden von rund 10.000 Euro gegeben.

Ein 34-Jähriger sei mit seinem VW gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. An der Ausfahrt Uhingen-West sei er von der B10 abgefahren auf die L1192. Hierbei habe er anscheinend eine von links kommende 57-jährige Frau in einem Mini übersehen und mit seinem Auto die Beifahrerseite gerammt.

Feuerwehr befreit Frau aus ihrem Auto

Der Mini prallte gegen die Leitplanke. Um sie aus dem Auto zu befreien, trennte die Feuerwehr das Dach des Mini ab. Rettungskräfte brachten die 57-Jährige zur Behandlung in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau Vorfahrt.

Der VW kam bei dem Unfall ins Schleudern, drehte sich und blieb auf der Straße stehen. Der Fahrer des Wagens erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls in eine Klinik. Abschleppwagen bargen beide Autos. Die Polizei Uhingen nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf und will nun die genaue Ursache und den Hergang klären. Die Straße war bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt.